В Новороссийске иностранка расторгла новый брак мужа с русской женой
Происшествия
20.07.2022 12:20
В прокуратуру Новороссийска обратилась жительница иностранного государства. Она попросила проверить новый брак своего мужа, уехавшего в Россию, на соблюдение миграционного и семейного законодательства.
В октябре 2020 года ЗАГС города заключил брак между 32-летней гражданкой России и 37-летним иностранцем из ближнего зарубежья. Оказалось, что на момент свадьбы мужчина уже был мужем заявительницы. Их брак был зарегистрирован в другом государстве.
Прокурор Новороссийска обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным и аннулировании гражданского акта между гражданкой России и иностранцем.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратура Краснодарского края.
Читайте также: в Тихорецке 18-летний парень на улице напал на инвалида и отобрал золотой перстень.
Популярные новости
- Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
- Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
- В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ