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В Новороссийске иностранка расторгла новый брак мужа с русской женой

Происшествия
20.07.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-inostranka-rastorgla-novyj-brak-muzha-s-russkoj-zhenoj
В Новороссийске иностранка расторгла новый брак мужа с русской женой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В прокуратуру Новороссийска обратилась жительница иностранного государства. Она попросила проверить новый брак своего мужа, уехавшего в Россию, на соблюдение миграционного и семейного законодательства.

В октябре 2020 года ЗАГС города заключил брак между 32-летней гражданкой России и 37-летним иностранцем из ближнего зарубежья. Оказалось, что на момент свадьбы мужчина уже был мужем заявительницы. Их брак был зарегистрирован в другом государстве.

Прокурор Новороссийска обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным и аннулировании гражданского акта между гражданкой России и иностранцем.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратура Краснодарского края.

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