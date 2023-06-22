В Новороссийске хирурги вернули зрение 93-летней женщине с последней стадией катаракты

Пациентка с редкой патологией — перезрелой морганиевой катарактой обоих глаз — поступила в городскую больницу № 1 Новороссийска из местного дома-интерната. Пожилая женщина страдала слепотой больше пяти лет.

Перезрелая катаракта является самой поздней стадией этого заболевания. При ней наблюдается разжижение волокон хрусталика и опущение ядра книзу. Этот процесс называют морганиевой катарактой, она может привести к полной слепоте. Врач отметили, что сегодня запущенный случай морганиевой катаракты обоих глаз встречается достаточно редко.

Лечить перезрелую катаракту можно только хирургически. Однако проводить хирургическое вмешательств пациентам, чей возраст больше 90 лет решаются далеко не в каждой клинике, так как есть высокий риск осложнений. Поступившей в больницу женщине уже исполнилось 93 года. Пациентку тщательно обследовали, и заведующий офтальмологическим отделением принял решение спасти хотя бы один глаз. Второй, к сожалению, восстановить было невозможно из-за старой травмы.

Операцию выполнили современным бесшовным методом — дроблением помутневшего хрусталика ультразвуком (факоэмульсификация) с имплантацией искусственного хрусталика. Оперировал пожилую женщину заведующий офтальмологическим отделением Евгений Онишко.

Процедуру провели под местной анестезией, принимая во внимание возраст пациентки. Боли женщина не чувствовала, операция прошла успешно. Такое хирургическое вмешательство малотравматичное, поэтому видеть пациентка начала уже в день операции, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

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