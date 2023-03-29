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В Новороссийске хирурги спасли пациента с инсультом, прооперировав сонную артерию без единого разреза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-spasli-patsienta-s-insultom-prooperirovav-sonnuyu-arteriyu-bez-edinogo-razreza
В Новороссийске хирурги спасли пациента с инсультом, прооперировав сонную артерию без единого разреза
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 29 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.

В Новороссийске 50-летнему мужчине стало плохо на работе. Ему вызвали скорую помощь. Пациента госпитализировали в горбольницу № 1 Новороссийска. Медики диагностировали у него инсульт.

«После проведения ангиографии врачи диагностировали закупорку сонной артерии, которая кровоснабжает головной мозг. Необходимо было срочно спасать пациента. Чтобы восстановить кровоток к головному мозгу, во внутренней сонной артерии хирурги установили стент (сетчатый металлический каркас) через прокол в общей бедренной артерии», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Таким образом, рентгенэндоваскулярные хирурги Новороссийска впервые прооперировали сонную артерию без единого разреза. Анна Минькова отметила, что операция прошла успешно. Пациент уже восстановился, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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