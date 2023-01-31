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В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-dostali-iz-pishhevoda-3-letnego-malchika-dvuhrublevuyu-monetu
В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
Фото пресс-службы ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска

В Городскую больницу № 1 Новороссийска обратился отец 3-летнего мальчика. Он рассказал, что сын проглотил монету, и несколько часов ему тяжело дышать и глотать.

Потом ребенка стали мучить боли в груди и ощущение комка в горле. Мальчика осмотрели. Врачи отметили, что маленький пациент был активен, никаких признаков ухудшения состояния не наблюдалось.

В экстренном порядке сделали рентген органов грудной клетки и брюшной полости. Выяснилось, что монета застряла в верхней трети пищевода.

Это достаточно серьезная ситуация: если инородное тело из верхней трети пищевода не может продвинуться дальше в желудок, возникает рвотный рефлекс. Рвотные массы могут попасть в верхние дыхательные пути и вызвать асфиксию, то есть удушье.

Специалисты эндоскопического отделения под общим наркозом извлекли двухрублевую монету из пищевода ребенка. На следующий день мальчика выписали из стационара с условием дальнейшего наблюдения у педиатра по месту жительства, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска.

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