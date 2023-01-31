В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
В Городскую больницу № 1 Новороссийска обратился отец 3-летнего мальчика. Он рассказал, что сын проглотил монету, и несколько часов ему тяжело дышать и глотать.
Потом ребенка стали мучить боли в груди и ощущение комка в горле. Мальчика осмотрели. Врачи отметили, что маленький пациент был активен, никаких признаков ухудшения состояния не наблюдалось.
В экстренном порядке сделали рентген органов грудной клетки и брюшной полости. Выяснилось, что монета застряла в верхней трети пищевода.
Это достаточно серьезная ситуация: если инородное тело из верхней трети пищевода не может продвинуться дальше в желудок, возникает рвотный рефлекс. Рвотные массы могут попасть в верхние дыхательные пути и вызвать асфиксию, то есть удушье.
Специалисты эндоскопического отделения под общим наркозом извлекли двухрублевую монету из пищевода ребенка. На следующий день мальчика выписали из стационара с условием дальнейшего наблюдения у педиатра по месту жительства, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ №1 Новороссийска.
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