В Новороссийске грузовик с прицепом сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе
Происшествия
19.07.2023 12:31
ДТП произошло 18 июля около 19:45 на улице Мефодиевской города-героя.
По предварительным данным, водитель грузовика MAN сбил 6-летнюю девочку пешехода, которая переходила дорогу по переходу на красный свет. На проезжей части она была без родителей.
В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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