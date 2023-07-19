В Новороссийске грузовик с прицепом сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло 18 июля около 19:45 на улице Мефодиевской города-героя.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN сбил 6-летнюю девочку пешехода, которая переходила дорогу по переходу на красный свет. На проезжей части она была без родителей.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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