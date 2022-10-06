В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
Депутаты комитета по вопросам ЖКХ одобрили поправки в «Положение о порядке деятельности крематория». Среди прочего, изменения допускают кремацию умерших в гробах из плотного картона.
Изменения инициировала прокуратура Новороссийска.
Кремация в гробу из плотного картона широко распространена во многих странах. Это дешевле, процедура проходит быстрее, расходуется меньше топлива и, соответственно, в атмосферу выбрасывается меньше углекислого газа.
Также с учетом новых поправок для процедуры кремации больше не нужно специальное разрешение. Достаточно будет справки о смерти и паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность. Для заявителей из других государств достаточно будет иностранного паспорта. Сейчас необходим российский.
Усложнится процедура кремации для жертв преступлений — для нее потребуется разрешение следственных органов. Это связано с тем, что в ходе расследования уголовного дела может понадобиться эксгумация.
Поправки начнут действовать в конце октября после утверждения обновленного порядка, пишет «Новороссийский рабочий».
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