Депутат Госдумы от Краснодарского края предложил ввести казнь для «колумбайнеров»

Константин Затулин. Фото zatulin.ru

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Константин Затулин внес поручение о консультациях с профильными органами для разработки закона о высшей мере наказания для организаторов и исполнителей терактов против молодежи.

С этой инициативой депутат выступил после расстрела школьников в Ижевске.

«Внес в Государственную Думу протокольное поручение профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы провести неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными, судебными органами для установления высшей меры наказания по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах, средних специальных и высших учебных заведениях, приводящих к массовой гибели людей», — написал Затулин в Telegram.

Сейчас статья 105 УК РФ «Убийство» предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения. На смертную казнь в России наложен мораторий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 сентября в Ижевске мужчина в балаклаве проник в школу и открыл огонь по персоналу и ученикам. По последним данным, число пострадавших при стрельбе в школе составило 25 человек. Погибли 17 человек — 11 детей и 6 взрослых.