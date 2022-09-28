Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Депутат Госдумы от Краснодарского края предложил ввести казнь для «колумбайнеров»

Происшествия
28.09.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-ot-krasnodarskogo-kraya-predlozhil-vvesti-kazn-dlya-kolumbajnerov
Депутат Госдумы от Краснодарского края предложил ввести казнь для «колумбайнеров»
Константин Затулин. Фото zatulin.ru

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Константин Затулин внес поручение о консультациях с профильными органами для разработки закона о высшей мере наказания для организаторов и исполнителей терактов против молодежи.

С этой инициативой депутат выступил после расстрела школьников в Ижевске.

«Внес в Государственную Думу протокольное поручение профильным комитетам, Совету и председателю Госдумы провести неотложные консультации с президентом, правительством, правоохранительными, судебными органами для установления высшей меры наказания по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах, средних специальных и высших учебных заведениях, приводящих к массовой гибели людей», — написал Затулин в Telegram.

Сейчас статья 105 УК РФ «Убийство» предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения. На смертную казнь в России наложен мораторий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 сентября в Ижевске мужчина в балаклаве проник в школу и открыл огонь по персоналу и ученикам. По последним данным, число пострадавших при стрельбе в школе составило 25 человек. Погибли 17 человек — 11 детей и 6 взрослых.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. Умер певец Борис Моисеев
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях