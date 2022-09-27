Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртской Республики со ссылкой на СК РФ.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых.

В Ижевск прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он провел совещание, посвященное состоянию пострадавших.

По словам председателя правительства Удмуртской Республики Эльвиры Пинчук, на месте происшествия работали 26 бригад скорой помощи. Пациентов доставили в 1 РКБ и Республиканскую детскую клиническую больницу. В настоящее время там находятся 23 человека.

Из них 10 детей и двое взрослых остаются в реанимации. Состояние остальных оценивают как средней степени тяжести.

Мурашко сообщил, что бортом МЧС в Ижевск прибыли 17 медиков. Еще 18 врачей приехали из Татарстана.

«Мы с вами проведем детальный обход, решим по объемам оказания медицинской помощи, необходимости дополнительных методов лечения. И еще мы вызвали дополнительно нейрохирургов, сосудистых хирургов. В том числе, чтобы оценить на протяжении первых суток — самые сложные сутки — необходимость еще каких-либо вмешательств», — цитирует министра здравоохранения пресс-служба Правительства Удмуртской Республики.

Также в правительстве Удмуртской Республики сообщили о том, что с 27 сентября все школы и учреждения допобразования Ижевска начнут работать в штатном режиме. Всю информацию родители получат через школьные чаты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о гибели 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.