Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Нападавший покончил с собой в здании школы.
«На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ.
Ранения получили 24 человека — 22 ребенка и 2 взрослых. Следователи продолжают расследование этого уголовного дела.
Следователи установили личность мужчины, который 26 сентября напал на школу № 88. Это уроженец Ижевска, 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой же школы. Дома у стрелка проводят обыск, изучают его личность, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность к нацистской идеологии.
Глава Удмуртии, Александр Бречалов рассказал, что открывший стрельбу в школе мужчина, находился на учете в психоневрологическом диспансере.
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