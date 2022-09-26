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Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15

Происшествия
26.09.2022 16:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-strelbe-v-shkole-izhevska-uvelichilos-do-15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Кадр из видео «Кубань 24»

Стрельба в школе № 88 Ижевска произошла утром 26 сентября. Нападавший покончил с собой в здании школы.

«На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ.

Ранения получили 24 человека — 22 ребенка и 2 взрослых. Следователи продолжают расследование этого уголовного дела.

Следователи установили личность мужчины, который 26 сентября напал на школу № 88. Это уроженец Ижевска, 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой же школы. Дома у стрелка проводят обыск, изучают его личность, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность к нацистской идеологии.

Глава Удмуртии, Александр Бречалов рассказал, что открывший стрельбу в школе мужчина, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Читайте также: появилось оперативное видео с места стрельбы в школе Ижевска.

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