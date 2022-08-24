В Новороссийске фура сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе
Происшествия
24.08.2022 13:58
ДТП произошло 23 августа в 18:35 на трассе около села Кирилловка.
Водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь со стороны Гайдука в Новороссийск, наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, водитель фуры не успел затормозить перед «зеброй». В результате ДТП девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Известно, что водителя грузовика за последние два года неоднократно привлекали к административной ответственности, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
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