Под Краснодаром на темном участке трассы иномарка насмерть сбила 37-летнюю женщину

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 21 августа около 3:00 на 1350-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе.

По предварительным данным, 38-летний житель Республики Калмыкия ехал за рулем Volkswagen, не заметил в темноте на проезжей части женщину-пешехода и сбил ее. От полученных травм 37-летняя жительница Ростова-на-Дону скончалась на месте.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.\

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