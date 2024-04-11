В Новороссийске фирму «Порт Виктория» лишили права собственности на пляж

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск межрегионального управления Росимущества о признании отсутствующим права собственности на Волочаевский пляж к ООО «Порт Виктория».

Компания планировала построить на пляже терминал по перевалке металла в чушках и зерна грузооборотом 2,5 млн тонн в год стоимостью 3 млрд рублей.

В Росимуществе заявили, что из собственности РФ берег моря выбыл незаконно — после того, как мэрия «превысила полномочия и распорядилась федеральной землей».

Иск в суд ведомство подало в октябре 2011 года, но тогда решение осталось без изменений. В июле 2022 года они подали апелляционную жалобу на решение первой инстанции, после которой начались новые судебные разбирательства, сообщает «Ъ-Кубань».

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