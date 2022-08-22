В Новороссийске экс-начальника оперативного отдела СИЗО посадили на 3 года за взятку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор по делу о получении взятки, а также о мелком взяточничестве в отношении экс-начальника оперативного отдела следственного изолятора № 3 регионального управления ФСИН России.

Следствие и суд установили, что к 36-летнему начальнику отдела в феврале 2021 года обратился один из оперуполномоченных этого же отдела. Он сообщил о том, что его знакомый предложил деньги за разрешение передать одному из арестованных телефон, а также за перевод другого арестованного в более комфортную камеру и разрешение передачи домашних продуктов. Начальник отдела согласился на это предложение. Однако оперуполномоченный понял, что действия начальника и знакомого носят незаконный характер и сообщил о них в СКР.

После этого 4 марта 2021 года оперуполномоченный, действуя под контролем правоохранителей, получил от знакомого 23 тыс. рублей, предназначавшиеся для начальника оперативного отдела, телефон и две сим-карты. В момент передачи денег начальника задержали сотрудники краевого УФСБ России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся и отказался от дачи показаний. Суд признал его виновным и назначил 3 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима и на 3 года запретил подсудимому занимать должности в правоохранительных органах. После этого осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении лица, предложившего взятку сотрудникам СИЗО и передавшего деньги и телефон оперуполномоченному, уголовное дело рассматривается сейчас в суде.

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