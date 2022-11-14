В Новороссийске экологи нашли каптажный колодец начала 20 века

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Заброшенный колодец в Цемесской роще предназначался для сбора подземных вод.

Предположительно, каптаж был построен в начале 20 века. Его размер — 6 м в диаметре и более 5 м в глубину. Глубина примерная, потому что дно может быть заилено, либо ветки могут мешать измерить его до конца. Дно колодца засыпано гравием для фильтрации, рассказал краевед Сергей Стряпухин.

«Это рукотворный колодец, предназначенный для сбора подземных вод. Факторы, подтверждающие древность, — это в первую очередь каменная кладка и местоположение. Размеры колодца указывают на архивные данные постройки водопровода 1904–1909 годов», — рассказал краевед.

Экологи сообщили о находке в администрацию. Спасатели для безопасности огородили колодец сигнальной лентой. Сооружение находится в 10 м от детского сада, пишет «Наша газета Новороссийск».

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