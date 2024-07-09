В Новороссийске днем и вечером 9 июля пройдут морские учения со стрельбой

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск 9 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 проведут учения.

Во время учений военные отработают действия по отражению атаки безэкипажных катеров и беспилотников, а также выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

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