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В Новороссийске днем и вечером 9 июля пройдут морские учения со стрельбой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-dnem-i-vecherom-9-iyulya-projdut-morskie-ucheniya-so-strelboj
В Новороссийске днем и вечером 9 июля пройдут морские учения со стрельбой
Фото управления курортов и туризма Новороссийска

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск 9 июля с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 проведут учения.

Во время учений военные отработают действия по отражению атаки безэкипажных катеров и беспилотников, а также выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийск в Telegram.

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