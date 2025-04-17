В Новороссийске для двух памятников военной истории утвердили предметы охраны

Речь идет о мемориале «Линия обороны» и железнодорожном вагоне, стоящем на месте ожесточенных боев советской армии и Черноморского флота с немецко-фашистскими захватчиками.

Работу по установлению важных для сохранения элементов памятников военной истории проводят по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Замгубернатора Кубани Роман Лузинов сообщил, что мероприятия по разработке и утверждению документов в целях государственной охраны и сохранения памятников ведутся в крае систематически.

Железнодорожный вагон является памятником федерального значения, а мемориал «Линия обороны» относится к региональным объектам культурного наследия. Мемориал создан в память о героях, сумевших остановить врага у стен цементного завода «Октябрь» 8 сентября 1942 года. Памятник построили по проекту участника боев за Новороссийск скульптора В. Цигаля, архитекторов Я. Белопольского, Р. Кананина, В. Хавина.

Мемориал представляет собой огромную арку, с одной стороны которой расположены руки, крепко сжимающие автоматы, с другой на чеканном рельефе изображены линия обороны города, медаль «Золотая звезда», ордена Ленина и Отечественной войны I степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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