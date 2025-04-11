«Почерневшие» бюсты в парке Тимашевска перекрасят в течение 10 дней

Жителей Тимашевска удивило цветовое решение при реставрации памятников в сквере 40-летия Победы. Монумент «Мать», посвященный Епистинии Степановой, и бюсты героев выкрасили в темный.

По словам 86-летней Антонины Бычок, она застала Великую Отечественную войну в Тимашевске, а лицо Епистинии Степановой для нее даже в камне — родное. Теперь же, когда монумент выкрасили в темный, отмечает, что лицо у «старушки» стало злобным.

«Было, издалека смотришь, а старушечка сидит, и прям приятно, когда подойдешь к ней. А сейчас, подойдешь и ничего не видно, лица тоже не видно», — делится жительница Тимашевска Антонина Бычок.

«Аллея темных лиц на Аллее 40-летия Победы расколола общество на два лагеря. Многие сетуют на траурность, мол, цвет настолько темный, что нельзя разглядеть черты лица. Другим же нравится такое решение», — говорит специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Мнения жителей съемочная группа телеканала «Кубань 24» узнала прямо на месте.

— Памятник должен быть красивым. Когда они были серого цвета, то были немного красивее. Вот мое мнение. — Мне очень нравится по стилю. — Для меня как-то без разницы, какого памятник будет цвета. Сейчас просто многие люди в таком депрессивном состоянии находятся, и черный цвет, наверное, их угнетает.

Тем временем глава городского поселения Николай Панин говорит, что никакой особенной концептуальной задумки в цвете монументов не было, а краску выбрали из технических соображений.

«Вообще, это не черный цвет — он больше к бронзовому или коричневому цвету. Он, собственно говоря, и предписан для того, чтобы красить бронзовые памятники. Есть рекомендованные цвета», — говорит глава города Тимашевска Николай Панин.

«Реконструкция памятника Епистинии Степановой сейчас на начальной стадии. Краску только собираются обновлять: уже задумываются, а стоит ли красить в коричневый. Если подойти к мемориалу, то сквозь слой облупившейся краски можно увидеть, что раньше памятник тоже был темным», — отмечает журналист Саввина.

Глава Тимашевского района Андрей Палий также осмотрел памятники, окрашенные накануне, и согласился, что негативная реакции многих жителей неспроста.

«Все-таки большой диссонанс между темным цветом. У нас стела не из белого гранита, потому нужно будет осветлить краску, сделать ее посветлее, более нейтральную», — поручает Андрей Палий.

«Мы это исправим, потому как лица, бюсты, памятники должны сиять на солнце. Они должны быть светлыми, это ведь праздник», — отмечает председатель Совета депутатов Тимашевского района Александр Устименко.

Цвет мемориалов изменят в течение 10 дней.

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