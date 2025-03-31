Мэр Сочи: реконструкцию военного мемориала в селе Раздольном завершим к 9 Мая

Глава Сочи Андрей Прошунин обсудил с подрядчиками ход реконструкции памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Раздольном Хостинского района.

Мемориальный комплекс был создан 30 лет назад силами местных жителей к 50-летию Победы. Всего в сельском округе живет более 5,6 тыс. человек. Ежегодно 9 мая здесь собираются семьи, чтобы почтить память предков, сражавшихся на фронтах.

В рамках работ по обновлению здесь укрепят фундамент сооружения, уложат новую мраморную плитку и заменят памятные доски. К существующим 107 именам погибших фронтовиков добавят еще 220 — ветеранов, не доживших до наших дней.

Также проект предусматривает дополнительное озеленение и освещение аллеи парка, установку новой мебели, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«В рамках Года защитника Отечества, объявленного президентом страны, работа по реконструкции и восстановлению памятных мест в нашем городе будет усилена. До конца апреля на всех 130 мемориалах запланировали мероприятия по санитарной очистке и благоустройству», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

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