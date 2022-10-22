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В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой

Происшествия
22.10.2022 14:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-direktoru-shkoly-obyavili-vygovor-za-nekorrektnoe-vyskazyvanie-v-stolovoj
В Новороссийске директору школы объявили выговор за некорректное высказывание в столовой
Кадр из видео канала «Кубань 24»

Директору школы № 29 Новороссийска объявлен выговор за некорректное высказывание о том, что дети не могут купить булочку, так как не питаются вместе со всеми.

В результате проверки выяснили, что инцидент произошел на перемене после первого урока второй смены. Ученики седьмого класса хотели купить еду в буфете, но он был закрыт. В это время был обед у учеников вторых и третьих классов.

«Рекомендовано скорректировать график работы школьной столовой и буфета. А также проинформировать о нем родителей и обучающихся», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске проводят проверку в школе, где директор запретила детям покупать еду в столовой. В соцсетях сообщили, что руководитель предложила школьникам пойти и купить шаурму.

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