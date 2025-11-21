В Новороссийске девушке грозит до 3 лет за вовлечение знакомых в проституцию

В городе-герое завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы.

Установлено, что девушка предложила двум знакомым, находившимся в трудном материальном положении, оказывать платные интимные услуги. Она организовала их размещение и проживание на съемной квартире, искала клиентов и забирала половину выручки.

В отношении жительницы Новороссийска возбудили уголовное дело по статье о вовлечении в занятие проституцией. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: троих жителей Новороссийска будут судить за организацию проституции. В суд ушло уголовное дело в отношении 32-летнего и 25-летнего мужчин и 37-летней женщины. Их обвиняют в организации проституции.

По данным следствия, злоумышленники, распределив роли, подбирали девушек, организовывали их размещение и проживание, а также осуществляли поиск клиентов и забирали выручку.

