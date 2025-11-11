Троих жителей Новороссийска будут судить за организацию проституции

В суд ушло уголовное дело в отношении 32-летнего и 25-летнего мужчин и 37-летней женщины. Их обвиняют в организации проституции.

По данным следствия, злоумышленники, распределив роли, подбирали девушек, организовывали их размещение и проживание, а также осуществляли поиск клиентов и забирали выручку. В отношении подельников было возбуждено уголовное дело.

Расследование завершили, дело передали в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

