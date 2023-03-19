В Новороссийске девочка закрыла входную дверь на щеколду и осталась одна в квартире
Происшествия
19.03.2023 15:48
Мужчина вышел в магазин, а его дочь закрыла дверь на щеколду.
Открыть дверь самостоятельно отец не смог, поэтому вызвал спасателей. Специалисты выехали на место и вскрыли дверь при помощи слесарных инструментов.
«С ребенком все хорошо… Берегите детей!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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