Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске девочка закрыла входную дверь на щеколду и осталась одна в квартире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-devochka-zakryla-vhodnuyu-dver-na-shhekoldu-i-ostalas-odna-v-kvartire
В Новороссийске девочка закрыла входную дверь на щеколду и осталась одна в квартире
Фото t.me/alekseioderov

Мужчина вышел в магазин, а его дочь закрыла дверь на щеколду.

Открыть дверь самостоятельно отец не смог, поэтому вызвал спасателей. Специалисты выехали на место и вскрыли дверь при помощи слесарных инструментов.

«С ребенком все хорошо… Берегите детей!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Читайте также: пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 марта
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 марта
Болезненные месячные: как облегчить и в чем проблема?
Болезненные месячные: как облегчить и в чем проблема?
Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
Поделиться:
Поделиться
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
  4. В Краснодаре на детской площадке нашли гранату
  5. В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
  6. В России число премий лучшим учителям увеличили до 1 тыс. 250
Прямой эфир
Мы в соцсетях