В Новороссийске девочка закрыла входную дверь на щеколду и осталась одна в квартире

Мужчина вышел в магазин, а его дочь закрыла дверь на щеколду.

Открыть дверь самостоятельно отец не смог, поэтому вызвал спасателей. Специалисты выехали на место и вскрыли дверь при помощи слесарных инструментов.

«С ребенком все хорошо… Берегите детей!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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