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Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-s-provalami-v-pamyati-nochyu-vo-vremya-uragana-zabludilas-v-novorossijske
Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Пожилая жительница Новороссийска ушла из дома и не вернулась, сообщили поздним вечером 7 февраля спасателям ее родственники.

Они рассказали, что пенсионерка страдает провалами в памяти и очень переживали, что она замерзнет на улице.

«Спасатели выехали по адресу проживания женщины и обнаружили пожилую женщину примерно в километре от дома, замершую и очень напуганную», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Женщину передали ее родственникам, ее жизни ничего не угрожает.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 февраля ураган в Новороссийске усилился до 38 м/с. В городе подготовили 11 пунктов временного размещения

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