Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
Происшествия
08.02.2023 07:29
Пожилая жительница Новороссийска ушла из дома и не вернулась, сообщили поздним вечером 7 февраля спасателям ее родственники.
Они рассказали, что пенсионерка страдает провалами в памяти и очень переживали, что она замерзнет на улице.
«Спасатели выехали по адресу проживания женщины и обнаружили пожилую женщину примерно в километре от дома, замершую и очень напуганную», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Женщину передали ее родственникам, ее жизни ничего не угрожает.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 февраля ураган в Новороссийске усилился до 38 м/с. В городе подготовили 11 пунктов временного размещения
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