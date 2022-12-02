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В Новороссийске депутат Госдумы помог достроить дом семье мобилизованного

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-deputat-gosdumy-pomog-dostroit-dom-seme-mobilizovannogo
В Новороссийске депутат Госдумы помог достроить дом семье мобилизованного
Фото unsplash.com

Семья мобилизованного из хутора Семигорского под Новороссийском смогла завершить постройку дома благодаря помощи депутата Госдумы Сергея Алтухова.

С просьбой помочь в завершении ремонта дома к Алтухову на личном приеме обратилась мать мобилизованного. В семье семеро детей: три мальчика и четыре девочки. После начала частичной мобилизации повестки получили двое сыновей. Призвали самого младшего. В настоящее время подразделение, в котором он служит, отправилось в зону СВО.

«Считаю важным работать адресно с каждой семьей. Есть вопросы общие для всех: объемы и сроки положенных выплат, связь с ребятами, возможность передать какие-то личные вещи. А есть — индивидуальные в каждом случае. И те, и другие сейчас главные на повестке дня. Мы обязаны обеспечить любую помощь семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО», — сказал Алтухов.

По просьбе депутата специалисты оценили, какие материалы необходимы для завершения отделки пристройки к дому, где живет семья. Им доставили цемент, пиломатериалы, штукатурку и газовый котел.

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