В Новороссийске дайвер нашел на дне моря пушечные ядра
Интересные находки новороссийский поисковик и дайвер Александр Кампер сделал во время погружения в Цемесской бухте около рыбозавода.
«Вдруг на глубине 2-3 метров мой металлодетектор дал сигнал. Я раздвинул гальку и нащупал какие-то предметы, заросшие моллюсками и водорослями. Это были чугунные пушечные ядра, два однофутовых и два трехфутовых», — рассказал Кампер.
Он поднял ядра на сушу и очистил от наростов. Поисковик предположил, что найденные им ядра оказались в Цемесской бухте с эскадры адмирала Павла Юрьева. В январе 1848 года там затонуло судно вместе с командой. Под натиском шторма ядра скатывались с палубы в море.
Кампер планирует передать пушечные ядра в школьный музей адмирала Лазарева, сообщает «Новороссийский Рабочий».
Читайте также: в Краснодарском крае местный житель во время строительства уличного туалета нашел меотское захоронение.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- Главу Усть-Лабинского района оштрафовали за нарушение сроков покупки жилья для детей-сирот
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи в тоннеле перевернулась иномарка