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В Новороссийске дайвер нашел на дне моря пушечные ядра

Общество
09.08.2022 20:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-dajver-nashel-na-dne-morya-pushechnye-yadra
В Новороссийске дайвер нашел на дне моря пушечные ядра
Фото «Новороссийский Рабочий»

Интересные находки новороссийский поисковик и дайвер Александр Кампер сделал во время погружения в Цемесской бухте около рыбозавода.

«Вдруг на глубине 2-3 метров мой металлодетектор дал сигнал. Я раздвинул гальку и нащупал какие-то предметы, заросшие моллюсками и водорослями. Это были чугунные пушечные ядра, два однофутовых и два трехфутовых», — рассказал Кампер.

Он поднял ядра на сушу и очистил от наростов. Поисковик предположил, что найденные им ядра оказались в Цемесской бухте с эскадры адмирала Павла Юрьева. В январе 1848 года там затонуло судно вместе с командой. Под натиском шторма ядра скатывались с палубы в море.

Кампер планирует передать пушечные ядра в школьный музей адмирала Лазарева, сообщает «Новороссийский Рабочий».

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