В Новороссийске четверо мужчин вывезли в лес должника, требуя 1,7 млн рублей

Злоумышленников задержали полицейские вместе с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет должен был деньги одному из фигурантов дела. Кредитор решил вернуть свои деньги и позвал на помощь трех знакомых. Вместе с подельниками он потребовал у должника деньги, значительно завысив сумму.

Мужчину вывезли в лес на окраине Новороссийска, избили его и вымогали 1,7 млн рублей, угрожая ножом.

В отношении четверых жителей Новороссийска от 27 до 40 лет возбудили уголовное дело о вымогательстве, их заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Подельникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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