В Новороссийске «черный лесоруб» спилил дубы на 1,5 млн рублей

За незаконную рубку лесных насаждений 42-летнему жителю Новороссийска грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в марте текущего года мужчина спилил восемь дубов на территории Гостагаевского участкового лесничества. При этом разрешительных документов у него не было.

Нарушение выявили сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с представителями участкового лесничества. Ущерб от действий «черного лесоруба» превысил 1,5 млн рублей.

Как пояснил нарушитель, незаконно добытую древесину он планировал использовать при ведении личного подсобного хозяйства. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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