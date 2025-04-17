Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев у завода «Очаково» в Краснодаре

Ранее об инциденте, произошедшем на улице Тополиная Аллея в Прикубанском округе, рассказали обеспокоенные местные жители.

По факту незаконной вырубки деревьев прокуратура организовала проверку. В настоящее время устанавливают личности нарушителей.

«По результатам проверки будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка незаконным действиям причастных лиц», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после сообщения о незаконной вырубке деревьев в районе завода «Очаково» на место выехали специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК. Нарушители успели скрыться до их приезда. Сейчас специалисты подсчитывают нанесенный городу ущерб. После подсчетов примут соответствующие меры, а штрафные санкции выставят собственнику земельного участка. Информацию о произошедшем передали в полицию.

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