На Кубани арендатора земли обязали выплатить 345 млн рублей за вырубку леса

Нарушение природоохранного законодательства выявила прокуратура Апшеронского района.

Во время проверки установили, что в Белореченском районе юридическое лицо не выполнило условие договора аренды земельного участка и не провело достаточно мероприятий по охране лесов от незаконных рубок. В результате неустановленные лица незаконно вырубили большой объем леса.

Ущерб от ненадлежащего исполнения арендатором договорных обязательств превысил 345 млн рублей. По факту вырубки леса возбудили ряд уголовных дел.

Прокуратура направила иск в Белореченский районный суд о взыскании с арендатора ущерба, причиненного окружающей среде из-за неисполнения условий договора. Суд иску удовлетворил. Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его.

Апелляционная комиссия Краснодарского краевого суда согласилась с позицией прокурора и доказательствами о наличие вины юрлица и оставила в силе решение суда первой инстанции о взыскании суммы ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По материалам прокуратуры юрлицо привлекли к административной ответственности за причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений, занесенных в Красную книгу РФ.

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