В Новороссийске часть улицы оцепили из-за подозрительной сумки

Это произошло днем 7 марта. Подозрительную сумку заметили на Анапском шоссе возле многоквартирного дома № 39Г.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что на место вскоре прибыли правоохранители, спасатели и газовщики. Территорию возле найденной сумки временно оцепили.

«Хозяина сумки установили. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Новороссийска.

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