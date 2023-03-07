В Новороссийске часть улицы оцепили из-за подозрительной сумки
Происшествия
07.03.2023 14:57
Это произошло днем 7 марта. Подозрительную сумку заметили на Анапском шоссе возле многоквартирного дома № 39Г.
Очевидцы сообщили в соцсетях, что на место вскоре прибыли правоохранители, спасатели и газовщики. Территорию возле найденной сумки временно оцепили.
«Хозяина сумки установили. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Новороссийска.
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