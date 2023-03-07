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В Новороссийске часть улицы оцепили из-за подозрительной сумки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-chast-ulitsy-otsepili-iz-za-podozritelnoj-sumki
Видео t.me/novosti_novoross

Это произошло днем 7 марта. Подозрительную сумку заметили на Анапском шоссе возле многоквартирного дома № 39Г.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что на место вскоре прибыли правоохранители, спасатели и газовщики. Территорию возле найденной сумки временно оцепили.

«Хозяина сумки установили. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Новороссийска.

Читайте также: на автовокзале Анапы в оставленной подозрительной коробке экстренные службы нашли щенка. Инцидент, из-за которого на автовокзал Анапы прибыли представители экстренных служб и кинолог с собакой, произошел 17 февраля на автовокзале курорта.

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