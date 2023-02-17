На автовокзале Анапы в оставленной подозрительной коробке экстренные службы нашли щенка
Инцидент, из-за которого на автовокзал Анапы прибыли представители экстренных служб и кинолог с собакой, произошел 17 февраля на автовокзале курорта.
О произошедшем сообщили в соцсетях. По данным очевидцев, собиравшаяся покинуть город-курорт на автобусе женщина оставила возле автовокзала коробку. Информацию о подозрительной коробке направили в полицию. На место прибыли правоохранители, а также кинолог со служебной собакой.
Коробку обследовали — служебная собака не обозначила присутствия каких-либо опасных веществ. Внутри оказался только брошенный щенок. Инспектор-кинолог отнес щенка на пост полиции, там его накормили.
По камерам наблюдения системы «Купол» полицейские нашли женщину, оставившую коробку. Она ждала автобус в Краснодар. В беседе с полицейскими она заявила, что никакой коробки не оставляла и щенка не выбрасывала.
После публикации о щенке в соцсетях, его забрала к себе женщина из парикмахерской, расположенной рядом с автовокзалом, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
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