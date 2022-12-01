В Новороссийске бухгалтера фирмы контейнерных перевозок будут судить за присвоение 1,5 млн рублей

Уголовное дело о присвоении денег в отношении 29-летней женщины в ноябре направили в суд.

По данным следствия, главный бухгалтер компании контейнерных перевозок из Новороссийска в течение полугода оформляла заявки потенциальных заказчиков и заключала контракты, замещая гендиректора. Женщина предлагали перевести деньги на счета ее знакомых и родственников. После этого она обналичивала их и тратила по своему усмотрению. Ущерб превысил 1,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия подозреваемая находилась под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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