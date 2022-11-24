В Краснодаре будут судить афериста, похитившего под предлогом капремонта почти 1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара в ноябре завершили расследование дела о мошенничестве в отношении 42-летнего жителя Кореновска.

По данным следствия, в 2020 году 42-летний мужчина зарегистрировал на других лиц ИП и заключил договоры подряда с фирмой-заказчиком на выполнение работ по ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения в 6 многоквартирных жилых домах Краснодара. На счета поступили деньги, часть из которых злоумышленник потратил на создание видимости ремонтных работ. Оставшиеся более 900 тыс. рублей мужчина похитил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На период предварительного следствия подозреваемый находился под домашним арестом. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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