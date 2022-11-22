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В Краснодарском крае будут судить лжестраховщика, выманившего у женщины 1,8 млн рублей

Происшествия
22.11.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-lzhestrahovshhika-vymanivshego-u-zhenshhiny-1-8-mln-rublej
В Краснодарском крае будут судить лжестраховщика, выманившего у женщины 1,8 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Славянском районе в ноябре направили в суд уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, житель Москвы узнал о том, что жительница станицы Целинной купила препараты для похудения и осенью 2020 года начали звонить ей под видом страхового агента. Злоумышленник предложил ей вернуть деньги за недействующие препараты. При этом для взыскания в дальнейшем всей суммы «по страховке» он предложил сначала перевести ему проценты, которые потом вернутся на счет пострадавшей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела ему более 1,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела направили в Славянский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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