В Краснодаре женщина перечислила мошеннику 400 тыс. рублей за учебу дочери за границей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию краевого центра обратилась местная жительница. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной, в разговоре с которым поделилась планами отправить дочь учиться за рубежом.

Новый знакомый пообещал ей помочь организовать поездку и обучение за деньги. Женщина отдала ему 400 тыс. рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на одной из улиц Краснодара. Им оказался ранее судимый 57-летний житель Усть-Лабинского района. Выяснилось, что деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

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