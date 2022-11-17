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В Краснодарском крае подрядчик похитил 1,8 млн рублей при ремонте больницы по нацпроекту

Происшествия
17.11.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-podryadchik-pohitil-1-8-mln-rublej-pri-remonte-bolnitsy-po-natsproektu
В Краснодарском крае подрядчик похитил 1,8 млн рублей при ремонте больницы по нацпроекту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге при реализации нацпроекта «Здравоохранение» возбудили в Отрадненском районе.

Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки установила, что подрядчик во время капремонта в больнице по нацпроекту использовал материалы и оборудование худшего качества, чем по документам.

Так, подрядчик установил в больнице лифт, кондиционеры и пожарный водоем, которые не соответствовали характеристикам и стоили дешевле. Заказчик подписал акты приемки работ, содержащие заведомо ложные сведения по выполненным на объекте работам. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело о служебном подлоге, повлекшем нарушение прав общества и государства. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве. На его имущество наложили арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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