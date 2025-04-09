В Новороссийске будут судить троих бандитов за похищение людей и убийство

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении троих мужчин в возрасте от 30 до 34 лет, которых обвиняют в бандитизме, убийстве двух и более человек, похищениях, угонах автомобилей, умышленном уничтожении чужого имущества, кражах, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также вымогательстве.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2023 года 30-летний мужчина следил за женщиной на дорогостоящем автомобиле и решил ее похитить, чтобы получить выкуп. Он создал банду и привлек в нее двоих знакомых. После этого 20 ноября злоумышленники напали на владельца легкового автомобиля в гаражном кооперативе и под угрозой оружия обездвижили его электрошокером, связали и положили в багажник. На этой машине они следили за женщиной, а затем забрали видеорегистратор и отпустили хозяина машины.

Через несколько дней бандиты привлекли еще одного знакомого, таким же образом напали на владельца другого автомобиля, заперли его в багажнике и выследили женщину. Когда она вышла из фитнес-клуба, злоумышленники похитили ее, привезли в лес и зарезали. Они забрали у нее часы марки Rolex стоимостью более 1,9 млн рублей, а тело бросили в ручье, прикрыв его ветками. После этого злоумышленники начали требовать у мужа убитой выкуп в биткоинах в размере более 87 млн рублей. Бандиты сообщили мужчине, что его похищенная супруга еще жива. Он в этот же день обратился в правоохранительные органы.

Также во время расследования установили, что фигурант вместе с 30-летним подельником в июле 2023 года в Смоленской области таким же способом похитил 38-летнего мужчину, сжег его автомобиль, после чего задушили жертву. Затем 4 августа 2023 года в Новороссийске фигурант уже с другим сообщником — 29-летним жителем Новороссийска — зарезал подельника, чтобы скрыть следы преступлений, совершенных в Смоленске. Убийца закопал тело в лесу в Новороссийске.

Подозреваемого задержали сотрудники краевого управления Росгвардии, но он скончался в отделе полиции от сердечного приступа. Через некоторое время были задержаны остальные участники банды. Все подозреваемые находятся под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, расследование завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вину фигуранты не признали. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд. Санкции за наиболее тяжкие из преступлений предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске задержали троих подозреваемых в похищении и убийстве местной жительницы. В полицию Новороссийска обратился местный житель с сообщением о пропаже жены. Он сообщил, что женщина уехала на машине и спустя время перестала выходить на связь, ее местонахождение неизвестно. В ходе розыска сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из полиции края, управления МВД по Новороссийску и подразделений СОБР «Беркут-ЮГ», СОБР и ОМОН «Пластун» Росгвардии задержали троих жителей Новороссийска в возрасте от 30 до 33 лет.

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