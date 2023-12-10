В Новороссийске будут судить мужчину, зарезавшего жену в подъезде

Преступление произошло утром 29 июля в одном из многоквартирных домов на проспекте Дзержинского.

По версии следствия, супруги начали ссорить в квартире, а потом вышли в общий коридор и продолжили конфликт. В этот момент 41-летний мужчина схватил нож и ударил им в спину свою 37-летнюю жену. Раненая женщина попыталась убежать, но мужчина догнал ее и еще трижды ударил ножом в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее муж скрыл с места преступления, но позже его задержали и завели уголовное дело об убийстве.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела и направили материалы для рассмотрения в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время его будут судить за убийство жены и незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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