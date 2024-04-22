В Новороссийске будут судить мужчину, забившего приятеля деревянным черенком

Преступление произошло вечером 27 декабря 2023 года в одном из домов на улице Родниковой в Новороссийске. В апреле уголовное дело направили в суд.

По версии следствия, пьяный 36-летний мужчина приехал за своими вещами в дом, где ранее жила его бывшая жена. В доме в этот момент находился его 47-летний знакомый.

Мужчины поссорились, гость избил приятеля руками и ногами, а затем взял деревянный черенок и ударил им жертву по голове. После этого мужчина уехал, а пострадавший умер на месте из-за полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Во время следствия обвиняемый признал вину, он находится под стражей. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшего утром 28 декабря нашли соседи и вызвали полицию. Подозреваемому назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы.