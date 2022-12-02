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В Новороссийске будут судить мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в магазине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-budut-sudit-muzhchinu-strelyavshego-iz-travmaticheskogo-pistoleta-v-magazine
В Новороссийске будут судить мужчину, стрелявшего из травматического пистолета в магазине
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в июле в Новороссийские. В декабре в полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя.

По данным следствия, вечером около магазина на одной из центральных улиц мужчина поссорился в магазине с другим покупателем. Мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил вверх, а затем в сторону оппонента, ранив его, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее, в марте этого года, злоумышленник на парковке гипермаркета подрался со знакомым из-за невозвращенного долга и сломал ему челюсть.

Расследование уголовного дела завершили. Обвиняемый ждет суда под подпиской о невыезде. Материалы передали в суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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