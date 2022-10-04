В Новороссийске будут судить менеджера фитнес-центра за перепродажу клубных карт

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Новороссийска завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 37-летней жительницы станицы Каневской.

По данным следствия, женщина работала менеджером по продажам в одном из городских фитнес-клубов и продавала клубные карты по заниженной цене. Она вносила в программу ложную информацию, чтобы активировать абонементы, получала от клиентов наличные деньги и не вносила в кассу, а присваивала себе. Всего менеджер оформила и перерегистрировала клубные карты 13 клиентам и получила от них более 70 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленница ждет суда под подпиской о невыезде. Материалы дела передали в суд, обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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