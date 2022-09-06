В Новороссийске будут судить двух женщин, похитивших у парня пневматический пистолет

Фото t.me/chpnvrsk

В сентябре полиция направила в суд уголовное дело о грабеже в отношении 28-летней жительницы Иркутска и 26-летней приезжей из Нижнего Тагила.

По данным следствия, женщины находились в спальном микрорайоне Новороссийска около лесопарковой зоны. Они открыто похитили у 19-летнего парня пневматический пистолет. В ответ на просьбы вернуть оружие злоумышленницы начали угрожать пострадавшему. Подозреваемых задержали на съемной квартире и доставили в полицию. Пистолет изъяли и вернули законному владельцу.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре бездомный на улице напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку.