В Новороссийске будут судить двух женщин, похитивших у парня пневматический пистолет
Происшествия
06.09.2022 11:25
В сентябре полиция направила в суд уголовное дело о грабеже в отношении 28-летней жительницы Иркутска и 26-летней приезжей из Нижнего Тагила.
По данным следствия, женщины находились в спальном микрорайоне Новороссийска около лесопарковой зоны. Они открыто похитили у 19-летнего парня пневматический пистолет. В ответ на просьбы вернуть оружие злоумышленницы начали угрожать пострадавшему. Подозреваемых задержали на съемной квартире и доставили в полицию. Пистолет изъяли и вернули законному владельцу.
Возбудили уголовное дело о грабеже. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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