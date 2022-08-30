В Краснодаре бездомный на улице напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку
В полицию обратилась пожилая местная жительница. Она рассказала, что днем на улице Станкостроительной на нее напал мужчина. Он вырвал из ее рук сумку, толкнув женщину. Пенсионерка упала и получила травмы.
Из сумки злоумышленник похитил портмоне. Ущерб женщина оценила в 3 тыс. 700 рублей. Также она сообщила, что неизвестный предпринял попытку снять деньги с ее карты, но безуспешно.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж и кражу 56-летний гражданин без определенного места жительства. Мужчину задержали на вокзале. Он признался в содеянном и сообщил, что деньги уже потратил.
На подозреваемого завели уголовное дело за грабеж. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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