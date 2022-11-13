Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске будут судить двоих приезжих закладчиков героина

Происшествия
13.11.2022 17:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-budut-sudit-dvoih-priezzhih-zakladchikov-geroina
В Новороссийске будут судить двоих приезжих закладчиков героина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении двоих жителей ближнего зарубежья в возрасте 29 лет о незаконном обороте наркотиков в ноябре направили из полиции в суд.

По данным следствия, мужчины купили в интернете оптовую партию героина и планировали распространить его в Новороссийске через закладки. У подозреваемых изъяли 50 свертков с наркотиком. Установили места еще двух тайников. Из закладок изъяли еще несколько свертков с героином. Общий вес изъятого наркотика составил около 17 г.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре поймали двоих закладчиков мефедрона из Санкт-Петербурга.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях