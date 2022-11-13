В Новороссийске будут судить двоих приезжих закладчиков героина
Происшествия
13.11.2022 17:48
Уголовное дело в отношении двоих жителей ближнего зарубежья в возрасте 29 лет о незаконном обороте наркотиков в ноябре направили из полиции в суд.
По данным следствия, мужчины купили в интернете оптовую партию героина и планировали распространить его в Новороссийске через закладки. У подозреваемых изъяли 50 свертков с наркотиком. Установили места еще двух тайников. Из закладок изъяли еще несколько свертков с героином. Общий вес изъятого наркотика составил около 17 г.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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