В Новороссийске будут судить двоих лжебизнесменов, похитивших у инвестора 3 млн рублей

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В полиции завершили расследовать уголовное дело в отношении 40-летнего приезжего из Геленджика и 48-летнего местного жителя о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленники под видом оптовой торговли металлами и рудой создали общество с ограниченной ответственностью. В качестве инвестора они привлекли предпринимателя из Геленджика и заключили с ним мнимый договор займа на 3 млн рублей. Злоумышленники не собирались выполнять обязательства и возвращать деньги.

Таким же образом аферисты ввели в заблуждение еще одного местного жителя, который передал злоумышленникам более 100 тыс. рублей в счет оплаты за 2 т арматуры, которую он не получил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия подозреваемые находились под стражей. Материалы дела с направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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