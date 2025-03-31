В Новороссийске большегруз сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу

Авария произошла 30 марта около 14:00 на улице Васенко.

По предварительным данным, 39-летний водитель большегрузного автомобиля марки Volvo с полуприцепом наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре пьяный пешеход ударился головой о движущийся автобус и погиб. Смертельная авария произошла 30 марта около 11:20 на улице Красных Партизан в районе ККБ № 2. По предварительным данным, пьяный 60-летний мужчина шел по тротуару и упал на заднюю часть движущегося автобуса Hyundai под управлением 33-летнего водителя. Автобус ехал по Красных Партизан от Сочинской в сторону Баумана. В результате происшествия пешеход погиб.

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