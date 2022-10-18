В Новороссийске блогершу оштрафовали на 50 тыс. рублей за непристойные фото у крейсера «Михаил Кутузов»
Происшествия
18.10.2022 17:55
Такое решение вынес Октябрьский районный суд Новороссийска. 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мелком хулиганстве.
Суд установил, что девушка разместила в интернете фотографии на которых оголяет части своего тела на фоне крейсера «Михаил Кутузов» и счел, что этим она продемонстрировала явное неуважение к государству и обществу.
Во время судебного заседания блогерша полностью признала свою вину. По ее словам, она совершила необдуманный поступок.
Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной и назначил ей административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске девушка ради эпатажного фото оголилась на фоне крейсера «Михаил Кутузов».
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