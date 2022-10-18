В Новороссийске блогершу оштрафовали на 50 тыс. рублей за непристойные фото у крейсера «Михаил Кутузов»

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Такое решение вынес Октябрьский районный суд Новороссийска. 25-летнюю местную жительницу признали виновной в мелком хулиганстве.

Суд установил, что девушка разместила в интернете фотографии на которых оголяет части своего тела на фоне крейсера «Михаил Кутузов» и счел, что этим она продемонстрировала явное неуважение к государству и обществу.

Во время судебного заседания блогерша полностью признала свою вину. По ее словам, она совершила необдуманный поступок.

Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной и назначил ей административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске девушка ради эпатажного фото оголилась на фоне крейсера «Михаил Кутузов».