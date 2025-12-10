В Новороссийске благоустраивают площадку, о которой жители просили губернатора

С просьбой помочь в благоустройстве детской площадки на улице Видова к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой линии» обратились жители города-героя.

О начале работ 10 декабря сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. Он рассказал, что встретился с жителями дома № 168 на улице Видова и уточнил, все ли их пожелания были учтены.

«К работам уже приступили: вчера выполнен частичный демонтаж конструкций, а с сегодняшнего дня в работу заступила спецтехника. Сейчас производится выборка грунта, планировка территории для обустройства щебеночного покрытия, с дальнейшим бетонированием и устройством качественного резинового основания», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 декабря в ходе «Прямой линии» мэр Новороссийска Андрей Кравченко доложил, что площадку благоустроят до конца февраля 2026 года. На территории площадью около 312 кв. м появится прорезиненное покрытие, качели и тоннельная горка.

