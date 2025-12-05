До конца февраля благоустроят детскую площадку на улице Видова в Новороссийске

С просьбой помочь в благоустройстве зоны для детского отдыха жительница города-героя обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой линии».

Глава Кубани подчеркнул, что работы по благоустройству общественных территорий — то, что жители ждут от властей. Они не прекращались и обязательно будут продолжены.

«За последние годы мы благоустроили более 1,4 тыс. парков и скверов по всему краю. Практически в каждом муниципальном образовании есть уже обновленные зеленые зоны, которые становятся местами притяжения семей с детьми», — отметил Кондратьев.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко доложил губернатору, что детскую площадку, про которую рассказала местная жительница, благоустроят до конца февраля 2026 года. На территории площадью около 312 кв. м появится прорезиненное покрытие, качели и тоннельная горка.

За 5 лет в регионе привели в порядок более 1,4 тыс. зеленых зон — парки, скверы, набережные, общественные пространства. В 2025 году работы предусмотрели еще на 103 территориях. Всего на эти цели выделили 3,9 млрд рублей.

Работы идут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в национальный проект «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

