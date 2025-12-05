«Прямая линия» губернатора Кубани продолжалась рекордные 4 часа 45 минут

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря провел «Прямую линию», на которой ответил на вопросы жителей региона. Эфир продолжался рекордные 4 часа 45 минут.

За это время Кондратьев успел ответить на 45 вопросов. Жители региона задавали их напрямую по телефону или из корреспондентских пунктов в разных районах края. Также ведущие эфира зачитывали обращения кубанцев, направленные в чат-бот мессенджера MАХ и на «Госуслугах».

Больше всего кубанцев интересовали вопросы социальной сферы и решение коммунальных проблем. По конкретным жалобам глава региона давал поручения ответственным вице-губернаторам и руководителям районов. Некоторые ситуации брал на личный контроль.

К началу «Прямой линии» поступило более 8 тыс. обращений. Большая часть сообщений — 36% — касалась жилищно-коммунального хозяйства. На темы транспорта и дорожного хозяйства поступило 19% обращений, строительства и архитектуры — 11%, социального обеспечения — 9%, здравоохранения — 8%, образования и культуры, а также экологии и природопользования — по 3%.

